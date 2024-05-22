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АЛЬФЛОРЕКС® ОТ СРК капсулы, №30 - Харьков (750425) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
991,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
915,55
Экономия: -41,52 грн
874,03 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
1047,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
991,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
991,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1020,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
991,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
1062,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
1045,26 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
1057,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
1022,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (2)
1058,81 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
1023,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1038,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1035,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
928,39
Экономия: -54,36 грн
874,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
991,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
979,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
1043,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
991,70 грн