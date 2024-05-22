АЛЬФЛОРЕКС® ОТ СРК капсулы, №30 - Харьков (750425) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 55 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, просп. Героев Харькова, 137
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Харьков, ул. Тарасовская, 3
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
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Харьков, просп. Гагарина, 72
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-23 - 18:00