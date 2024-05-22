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FAMILY PLAST НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ГИДРОКОЛЛОИДНЫХ , №5 - Харьков (768658) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Всего: упаковка (1)
46,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
46,75 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (1)
115,50 грн
Медит-м
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Открыто Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (1)
107,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (1)
109,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (1)
119,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (1)
111,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
132,50 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
130,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (1)
109,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
111,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
115,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
115,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 118
Всего: упаковка (1)
107,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Энергетиков, 2-Б
Всего: упаковка (1)
125,60 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (4)
94,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 2
Всего: упаковка (1)
83,80 грн