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АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Запорожье (157192) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: (18)
308,72
Экономия: -71,63 грн
237,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
268,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
246,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
300,00
Экономия: -57,00 грн
243,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
268,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -29,00 грн
251,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (13)
295,54
Экономия: -46,81 грн
248,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
241,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
268,04
Экономия: -9,04 грн
259,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: (15)
284,78
Экономия: -54,48 грн
230,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 54 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
313,85
Экономия: -69,73 грн
244,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (15)
277,70
Экономия: -36,36 грн
241,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
318,84
Экономия: -74,72 грн
244,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: (23)
286,98
Экономия: -42,92 грн
244,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
268,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (18)
291,08
Экономия: -46,54 грн
244,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн