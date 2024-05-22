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АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Львов (157192) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
268,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: (22)
232,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
289,99
Экономия: -38,00 грн
251,99 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: (20)
263,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
268,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: (25)
303,99
Экономия: -52,00 грн
251,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: (25)
322,99
Экономия: -71,00 грн
251,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
268,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -29,00 грн
251,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
268,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (5)
290,79
Экономия: -52,35 грн
238,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: (13)
336,99
Экономия: -85,00 грн
251,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
268,50 грн