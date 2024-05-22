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АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Киев (157192) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
338,99
Экономия: -87,00 грн
251,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
306,41
Экономия: -56,25 грн
250,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
361,40
Экономия: -105,66 грн
255,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
279,02
Экономия: -16,37 грн
262,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
291,99
Экономия: -40,00 грн
251,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
290,61
Экономия: -27,96 грн
262,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (277)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн