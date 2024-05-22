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АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Харьков (157192) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
288,15
Экономия: -46,59 грн
241,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: (16)
284,58
Экономия: -28,55 грн
256,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
268,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
268,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
268,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (3)
281,24
Экономия: -15,83 грн
265,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: (28)
282,64
Экономия: -32,66 грн
249,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
268,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
281,93
Экономия: -39,93 грн
242,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (5)
281,72
Экономия: -42,87 грн
238,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -26,00 грн
251,99 грн