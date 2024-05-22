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АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Днепр (Днепропетровск) (157192) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (10)
296,75
Экономия: -31,75 грн
265,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (6)
287,01
Экономия: -22,01 грн
265,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
307,67
Экономия: -42,84 грн
264,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
277,25
Экономия: -24,55 грн
252,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: (29)
289,80
Экономия: -24,96 грн
264,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
266,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (23)
295,61
Экономия: -43,34 грн
252,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
302,03
Экономия: -54,39 грн
247,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
279,77
Экономия: -32,04 грн
247,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
276,72
Экономия: -28,92 грн
247,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (5)
309,77
Экономия: -61,84 грн
247,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
287,11
Экономия: -34,32 грн
252,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (3)
313,69
Экономия: -60,90 грн
252,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
240,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (13)
282,54
Экономия: -41,43 грн
241,11 грн