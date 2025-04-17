Киев
Емкость для сбора кала Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)

Емкость для сбора кала Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)

Николаев (адрес не указан)
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
405.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА КАЛА BRISE PLUS С ЭТИКЕТКОЙ SBP60-S 60 мл №1
GBI&CLC OU
8,90 грн
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