Киев
О товаре
Цены
Емкость для сбора кала Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)
Емкость для сбора кала Брайс плюс (Container for feces collection Brise plus)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА КАЛА BRISE PLUS С ЭТИКЕТКОЙ SBP60-S 60 мл №1
GBI&CLC OU
9,20
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню