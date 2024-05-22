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БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ "ВОЛЕС" пара 3 г, №50 - Киев (460840) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (2)
75,90 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (1)
75,90 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
76,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (10)
82,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: (43)
70,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (1)
75,90 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: (20)
75,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Урловская, 30
Всего: (40)
75,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Западинская, 15-А
Всего: (1)
80,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (3)
75,90 грн
Лекафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (1)
67,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 3
Всего: упаковка (1)
74,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (1)
66,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (36)
67,38 грн
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Софиевская Борщаговка, , -
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Новоселки, ул. Васильковская, 21
Всего: (35)
75,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (2)
74,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Глеваха, ул. Грушевского, 42
Всего: (48)
72,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Калиновка, ул. Центральная, 59-Б
Всего: упаковка (2)
75,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 21
Всего: (25)
76,40 грн