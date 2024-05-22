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БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный правый, №1 - Львов (475583) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
346,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
416,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (1)
427,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (1)
566,99
Экономия: -116,99 грн
450,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 39
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
502,92
Экономия: -6,39 грн
496,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (5)
531,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
505,02 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Всего: упаковка (2)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 4
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
531,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
481,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 22
Всего: упаковка (2)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн