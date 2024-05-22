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БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный правый, №1 - Киев (475583) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
532,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
533,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
515,90
Экономия: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
534,27 грн
Биокон
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
393,80
Экономия: -11,81 грн
381,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (5)
529,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (2)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, дорога Кольцевая, 12
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
515,90
Экономия: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
515,90
Экономия: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Островского Николая, 22-А
Всего: упаковка (1)
508,00
Экономия: -174,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (3)
393,80
Экономия: -11,81 грн
381,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн