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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Спутник 4,9 Ag, №1 - Запорожье (80899) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -28,33 грн
266,66 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
298,34
Экономия: -33,17 грн
265,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (2)
228,71
Экономия: -17,91 грн
210,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
285,76
Экономия: -44,74 грн
241,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
257,92
Экономия: -19,07 грн
238,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
256,08
Экономия: -17,26 грн
238,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
302,76
Экономия: -34,67 грн
268,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
242,28
Экономия: -23,78 грн
218,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
258,45
Экономия: -20,09 грн
238,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
289,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
245,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
298,28
Экономия: -51,22 грн
247,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
299,92
Экономия: -41,82 грн
258,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
268,14
Экономия: -21,15 грн
246,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
266,18
Экономия: -19,11 грн
247,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
279,63
Экономия: -33,09 грн
246,54 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Веселая, 1
Всего: упаковка (1)
282,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (4)
351,50 грн