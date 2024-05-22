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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Шанс 5,8 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (179133) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
631,00
Экономия: -82,00 грн
549,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -82,00 грн
549,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
656,00
Экономия: -104,00 грн
552,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
656,00
Экономия: -104,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (2)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
656,00
Экономия: -104,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (2)
634,00
Экономия: -82,00 грн
552,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -82,00 грн
549,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -82,00 грн
549,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (2)
583,00
Экономия: -34,00 грн
549,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
516,02
Экономия: -29,12 грн
486,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
518,56
Экономия: -26,66 грн
491,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
510,56
Экономия: -21,56 грн
489,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
507,93
Экономия: -23,03 грн
484,90 грн