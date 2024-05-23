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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО валик большой 5 Ag, №1 - Запорожье (80903) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
907,16
Экономия: -83,79 грн
823,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
906,25
Экономия: -83,33 грн
822,92 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
889,37
Экономия: -123,29 грн
766,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
904,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
830,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
876,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
830,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
904,20 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
876,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
904,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
830,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
830,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
869,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
896,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
920,00 грн