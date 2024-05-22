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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО валик большой 5 Ag, №1 - Львов (80903) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
845,96
Экономия: -84,07 грн
761,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
819,58
Экономия: -57,34 грн
762,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
833,15
Экономия: -67,21 грн
765,94 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
982,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
828,62
Экономия: -62,32 грн
766,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
911,87
Экономия: -145,46 грн
766,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
822,43
Экономия: -66,48 грн
755,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (2)
828,18
Экономия: -61,45 грн
766,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
809,25
Экономия: -43,10 грн
766,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
913,10
Экономия: -146,69 грн
766,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
921,40
Экономия: -162,05 грн
759,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
895,24
Экономия: -128,88 грн
766,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
894,55
Экономия: -137,74 грн
756,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
889,14
Экономия: -122,78 грн
766,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (4)
869,74
Экономия: -102,92 грн
766,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
889,37
Экономия: -123,29 грн
766,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
876,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
920,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
830,50 грн