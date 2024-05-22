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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО валик универсальный 3,5 Ag, №1 - Киев (80905) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
714,04
Экономия: -97,68 грн
616,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
720,11
Экономия: -103,67 грн
616,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
734,21
Экономия: -117,96 грн
616,25 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
676,56
Экономия: -62,86 грн
613,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (2)
665,35
Экономия: -49,37 грн
615,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
685,77
Экономия: -72,24 грн
613,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
728,49
Экономия: -88,06 грн
640,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
Всего: упаковка (1)
683,40
Экономия: -67,12 грн
616,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (3)
750,96
Экономия: -136,37 грн
614,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
690,44
Экономия: -74,16 грн
616,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
688,12
Экономия: -74,42 грн
613,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
662,04
Экономия: -53,52 грн
608,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
663,64
Экономия: -47,65 грн
615,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
715,51
Экономия: -99,09 грн
616,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (1)
694,37
Экономия: -77,82 грн
616,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
715,16
Экономия: -98,76 грн
616,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
727,50
Экономия: -111,25 грн
616,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
694,05
Экономия: -77,65 грн
616,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (2)
694,81
Экономия: -82,22 грн
612,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
744,02
Экономия: -127,77 грн
616,25 грн