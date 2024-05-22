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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО валик универсальный 3,5 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (80905) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
751,54
Экономия: -83,55 грн
667,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (3)
766,37
Экономия: -99,84 грн
666,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (5)
721,37
Экономия: -54,70 грн
666,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
725,61
Экономия: -57,85 грн
667,76 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
775,62
Экономия: -109,00 грн
666,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
666,97
Экономия: -58,45 грн
608,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
666,51
Экономия: -58,36 грн
608,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (2)
737,83
Экономия: -107,92 грн
629,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
659,77
Экономия: -51,25 грн
608,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
697,18
Экономия: -83,65 грн
613,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
678,72
Экономия: -62,40 грн
616,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
652,63
Экономия: -41,75 грн
610,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
682,87
Экономия: -72,02 грн
610,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
713,77
Экономия: -97,41 грн
616,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
685,12
Экономия: -71,70 грн
613,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
744,02
Экономия: -127,77 грн
616,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
694,05
Экономия: -77,65 грн
616,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
715,16
Экономия: -98,76 грн
616,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
715,51
Экономия: -99,09 грн
616,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
668,93
Экономия: -55,81 грн
613,12 грн