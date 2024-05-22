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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО коврик 6,8 Ag, №1 - Днепр (Днепропетровск) (80896) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
1913,53
Экономия: -154,21 грн
1759,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1942,36
Экономия: -173,89 грн
1768,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
2047,01
Экономия: -266,66 грн
1780,35 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (8)
1943,86
Экономия: -310,45 грн
1633,41 грн
Алина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
1848,00 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
1848,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
1848,00 грн
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
1848,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
1616,53
Экономия: -143,27 грн
1473,26 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, просп. Мира, 69
Всего: упаковка (1)
2156,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (3)
2754,20 грн
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