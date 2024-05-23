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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ размер 5 (213) бежевый, №1 - Одесса (332976) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (1)
598,69
Экономия: -28,89 грн
569,80 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
1090,33
Экономия: -160,20 грн
930,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
1063,20
Экономия: -175,94 грн
887,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
1097,32
Экономия: -115,75 грн
981,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
635,95
Экономия: -36,28 грн
599,67 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
1028,00
Экономия: -134,00 грн
894,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
1042,83
Экономия: -62,81 грн
980,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
879,93
Экономия: -35,63 грн
844,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
648,38
Экономия: -36,12 грн
612,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1055,03
Экономия: -89,13 грн
965,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
796,59
Экономия: -28,05 грн
768,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
1060,18
Экономия: -82,72 грн
977,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1070,46
Экономия: -99,52 грн
970,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
1056,85
Экономия: -90,95 грн
965,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
1058,36
Экономия: -150,93 грн
907,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
Всего: упаковка (1)
1064,01
Экономия: -136,42 грн
927,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1079,47
Экономия: -149,48 грн
929,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
1063,40
Экономия: -105,56 грн
957,84 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом