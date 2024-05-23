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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ размер 4 (213) бежевый, №1 - Одесса (332974) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Вузовская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
813,80
Экономия: -50,39 грн
763,41 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
1090,33
Экономия: -160,20 грн
930,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
1063,20
Экономия: -175,94 грн
887,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
1063,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
1097,32
Экономия: -115,75 грн
981,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (1)
1090,02
Экономия: -159,89 грн
930,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 57
Всего: упаковка (1)
1061,59
Экономия: -90,65 грн
970,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (1)
1047,00 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
1088,88
Экономия: -93,93 грн
994,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
1038,00
Экономия: -140,00 грн
898,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
1069,14
Экономия: -171,08 грн
898,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1047,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1070,16
Экономия: -148,27 грн
921,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
946,02
Экономия: -67,92 грн
878,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
1068,85
Экономия: -133,19 грн
935,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
1057,35
Экономия: -125,73 грн
931,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
1056,85
Экономия: -90,95 грн
965,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
968,03
Экономия: -101,94 грн
866,09 грн