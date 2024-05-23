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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ размер 2 (213) бежевый, №1 - Одесса (332973) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
1090,33
Экономия: -160,20 грн
930,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
1085,90
Экономия: -121,82 грн
964,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
1040,92
Экономия: -88,12 грн
952,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
723,88
Экономия: -39,75 грн
684,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
981,00
Экономия: -127,00 грн
854,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
964,00
Экономия: -110,00 грн
854,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
1099,69
Экономия: -186,03 грн
913,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
1057,35
Экономия: -145,89 грн
911,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
1069,95
Экономия: -92,49 грн
977,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1073,28
Экономия: -65,03 грн
1008,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
1081,27
Экономия: -95,58 грн
985,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
1090,74
Экономия: -135,92 грн
954,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1092,38
Экономия: -101,55 грн
990,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
1057,35
Экономия: -125,73 грн
931,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (3)
1056,85
Экономия: -90,95 грн
965,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
968,03
Экономия: -101,94 грн
866,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
1093,46
Экономия: -112,03 грн
981,43 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом