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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ размер 3 (213) бежевый, №1 - Запорожье (332955) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1011,00
Экономия: -117,00 грн
894,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
640,66
Экономия: -29,34 грн
611,32 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
475,77
Экономия: -26,17 грн
449,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
1090,02
Экономия: -104,33 грн
985,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
1055,03
Экономия: -89,13 грн
965,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (2)
731,99
Экономия: -32,66 грн
699,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
1058,76
Экономия: -110,00 грн
948,76 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (1)
1087,44
Экономия: -140,85 грн
946,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
1071,67
Экономия: -109,80 грн
961,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
1078,85
Экономия: -128,28 грн
950,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
1063,27
Экономия: -95,08 грн
968,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1092,38
Экономия: -101,55 грн
990,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, пл. Соборная, 4-А/1
Всего: упаковка (1)
1098,87
Экономия: -98,78 грн
1000,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
Всего: упаковка (2)
1067,69
Экономия: -112,87 грн
954,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
1068,85
Экономия: -133,19 грн
935,66 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
1043,14
Экономия: -111,52 грн
931,62 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
1085,90
Экономия: -121,82 грн
964,08 грн