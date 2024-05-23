Южная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 80 Всего: упаковка (1) 927,70 грн Забронировать

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Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13 Всего: упаковка (1) 831,81 Экономия: -35,51 грн 796,30 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Чоколовский, 1 Всего: упаковка (1) 833,96 Экономия: -37,66 грн 796,30 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 136 Всего: упаковка (1) 1073,28 Экономия: -65,03 грн 1008,25 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7 Всего: упаковка (1) 976,36 Экономия: -59,76 грн 916,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ромны, ул. Соборная, 6 Всего: упаковка (1) 1072,53 Экономия: -113,60 грн 958,93 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тростянец, ул. Благовещенская, 8 Всего: упаковка (1) 1078,49 Экономия: -92,80 грн 985,69 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 22 Всего: упаковка (1) 968,03 Экономия: -101,94 грн 866,09 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д Всего: упаковка (1) 854,23 Экономия: -50,78 грн 803,45 грн Забронировать