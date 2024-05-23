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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой 270 мл малый, №1 - Запорожье (390932) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
263,00
Экономия: -47,33 грн
215,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
257,27
Экономия: -21,76 грн
235,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -33,54 грн
229,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
255,78
Экономия: -13,66 грн
242,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
260,77
Экономия: -18,65 грн
242,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
263,47
Экономия: -53,25 грн
210,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
257,77
Экономия: -15,65 грн
242,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
263,12
Экономия: -35,05 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
260,39
Экономия: -18,27 грн
242,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
259,80
Экономия: -22,31 грн
237,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
259,55
Экономия: -24,04 грн
235,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
259,68
Экономия: -17,56 грн
242,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
255,49
Экономия: -13,37 грн
242,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
263,25
Экономия: -27,74 грн
235,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
258,86
Экономия: -22,36 грн
236,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
261,63
Экономия: -39,51 грн
222,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
262,43
Экономия: -40,31 грн
222,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
260,12
Экономия: -20,40 грн
239,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
257,64
Экономия: -41,22 грн
216,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
262,15
Экономия: -29,87 грн
232,28 грн