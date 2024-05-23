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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой 270 мл малый, №1 - Львов (390932) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
263,62
Экономия: -26,13 грн
237,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
254,98
Экономия: -14,02 грн
240,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
235,55
Экономия: -6,95 грн
228,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
261,19
Экономия: -27,92 грн
233,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
263,15
Экономия: -22,19 грн
240,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
260,34
Экономия: -29,30 грн
231,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
261,48
Экономия: -24,98 грн
236,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
265,10
Экономия: -38,02 грн
227,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
256,13
Экономия: -20,62 грн
235,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
264,98
Экономия: -38,90 грн
226,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
264,19
Экономия: -39,10 грн
225,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
242,65
Экономия: -13,15 грн
229,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
256,35
Экономия: -33,24 грн
223,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
259,55
Экономия: -16,36 грн
243,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
262,40
Экономия: -23,67 грн
238,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
255,86
Экономия: -26,80 грн
229,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
259,65
Экономия: -35,55 грн
224,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
256,13
Экономия: -44,92 грн
211,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
260,10
Экономия: -34,02 грн
226,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
258,39
Экономия: -16,44 грн
241,95 грн