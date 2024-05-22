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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой 270 мл малый, №1 - Киев (390932) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
259,82
Экономия: -33,74 грн
226,08 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
169,94
Экономия: -19,77 грн
150,17 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
167,97
Экономия: -17,68 грн
150,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
257,84
Экономия: -41,42 грн
216,42 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
260,87
Экономия: -47,68 грн
213,19 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
258,04
Экономия: -30,96 грн
227,08 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
259,43
Экономия: -19,71 грн
239,72 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
258,26
Экономия: -36,14 грн
222,12 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
191,27
Экономия: -33,08 грн
158,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
260,59
Экономия: -30,54 грн
230,05 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
189,41
Экономия: -27,05 грн
162,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
262,38
Экономия: -38,28 грн
224,10 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
263,62
Экономия: -47,20 грн
216,42 грн
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
257,17
Экономия: -24,89 грн
232,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
243,76
Экономия: -30,70 грн
213,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
262,53
Экономия: -37,44 грн
225,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
259,87
Экономия: -23,37 грн
236,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
262,48
Экономия: -46,06 грн
216,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
256,65
Экономия: -33,79 грн
222,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
255,56
Экономия: -13,61 грн
241,95 грн