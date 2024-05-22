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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой 270 мл малый, №1 - Харьков (390932) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
261,45
Экономия: -29,31 грн
232,14 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
259,52
Экономия: -29,61 грн
229,91 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
263,16
Экономия: -46,87 грн
216,29 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
232,19
Экономия: -15,77 грн
216,42 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
261,30
Экономия: -29,16 грн
232,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
258,44
Экономия: -42,02 грн
216,42 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
255,23
Экономия: -23,09 грн
232,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
256,50
Экономия: -23,37 грн
233,13 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
265,15
Экономия: -32,87 грн
232,28 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
261,60
Экономия: -23,02 грн
238,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
258,66
Экономия: -19,93 грн
238,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
257,00
Экономия: -32,90 грн
224,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
261,29
Экономия: -33,22 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
263,72
Экономия: -47,30 грн
216,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
256,37
Экономия: -22,25 грн
234,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
263,89
Экономия: -33,84 грн
230,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
255,46
Экономия: -39,17 грн
216,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
257,10
Экономия: -29,03 грн
228,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
258,65
Экономия: -27,75 грн
230,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
328,52
Экономия: -30,09 грн
298,43 грн