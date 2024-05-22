К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -163,00 грн 816,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б Всего: упаковка (2) 901,00 Экономия: -85,00 грн 816,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Калуш, ул. Винниченко, 8 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -163,00 грн 816,00 грн Забронировать