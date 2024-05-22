К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, просп. Леси Украинки, 19 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 44 Всего: упаковка (17) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:45 График работы Киев, дорога Кольцевая, 1 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А Всего: упаковка (7) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Подольск, пл. Базарная, 2-А Всего: упаковка (1) 901,00 Экономия: -368,30 грн 532,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Радехов, ул. Львовская, 1 Всего: упаковка (1) 731,87 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б Всего: упаковка (1) 901,00 Экономия: -368,30 грн 532,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Руфа Юрия, 4 Всего: упаковка (1) 735,90 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Навроцкого, 23 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Миколайчука, 9 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Миколайчука, 9 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Львов, ул. Леонтовича, 1 Всего: упаковка (1) 731,87 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Львов, ул. Стрыйская, 45 Всего: упаковка (1) 979,00 Экономия: -446,30 грн 532,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Стрый, ул. Басараб Ольги, 15 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Городок, ул. Коцюбинского, 18 Всего: упаковка (1) 731,87 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Круглосуточно Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9 Всего: упаковка (1) 784,50 грн Забронировать

Пульс Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Борислав, ул. Ковалива, 53 Всего: упаковка (1) 735,90 грн Забронировать