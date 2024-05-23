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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 6 серый "Евро", эластичный, №1 - Запорожье (476135) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
749,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
956,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
955,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
958,36 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 3
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
958,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
958,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
959,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн