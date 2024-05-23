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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 6 серый "Евро", эластичный, №1 - Одесса (476135) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
955,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
833,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (2)
854,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
955,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
955,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
958,94 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 35
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
958,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -342,30 грн
636,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -264,30 грн
636,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
959,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
956,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
955,30 грн