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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 6 серый "Евро", эластичный, №1 - Львов (476135) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
960,28 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
962,85 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 25
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
960,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
957,47 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
963,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
963,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
958,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Довженко Александра, 21-Б
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-В
Всего: упаковка (1)
960,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
960,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
956,27 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
960,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
960,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
959,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Купальная, 14
Всего: упаковка (1)
958,57 грн