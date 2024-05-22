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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 6 серый "Евро", эластичный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (476135) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
749,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
955,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
956,44 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Вольный, 3
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
958,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -266,40 грн
634,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
901,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
958,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
956,32 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
Всего: упаковка (1)
959,80 грн