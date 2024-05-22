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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 4 серый "Евро", эластичный, №1 - Львов (476133) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (3)
901,00
Экономия: -189,10 грн
711,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -189,10 грн
711,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (1)
735,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -189,10 грн
711,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -267,10 грн
711,90 грн
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -267,10 грн
711,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
945,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -267,10 грн
711,90 грн
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 25 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 25 мин
Городок, ул. Коцюбинского, 18
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
938,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
901,00
Экономия: -189,10 грн
711,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -189,10 грн
711,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -267,10 грн
711,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 25 мин
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
Всего: упаковка (1)
744,00 грн