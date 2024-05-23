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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 3, серый эластичный, №1 - Запорожье (423411) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
772,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
770,74 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -332,60 грн
485,40 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (15)
818,00
Экономия: -332,60 грн
485,40 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
724,00
Экономия: -238,60 грн
485,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (12)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 39 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн