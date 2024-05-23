БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, серый эластичный, №1 - Запорожье (418143) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Всего: упаковка (2)
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
В других городах:
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
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Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Подорожник
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Вольнянск, ул. Бочарова, 15
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Марганец, ул. Лермонтова, 29
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Марганец, ул. Киевская, 174
Аптека
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Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Подорожник
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Никополь, ул. Усова, 47-А
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Всего: упаковка (1)
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Никополь, просп. Трубников, 15
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
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Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (7)
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Аптека бам
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Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. 40 лет Победы, 6-В