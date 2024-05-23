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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, серый эластичный, №1 - Одесса (418143) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -161,70 грн
562,30 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (3)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
753,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
756,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
755,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Всего: упаковка (1)
755,00 грн