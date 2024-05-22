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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, серый эластичный, №1 - Киев (418143) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
754,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
754,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
758,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
755,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -255,70 грн
562,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (2)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братиславская, 26
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
756,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 41
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 18-А
Всего: упаковка (2)
440,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
676,20
Экономия: -20,29 грн
655,91 грн