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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, серый эластичный, №1 - Харьков (418143) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
758,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
753,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
758,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
762,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
753,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
755,68 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
762,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
758,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
755,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
753,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
754,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
756,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
753,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
757,24 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
756,36 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн