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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4, серый эластичный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (418143) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (8)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (7)
818,00
Экономия: -255,70 грн
562,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -161,70 грн
562,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
506,86 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -255,70 грн
562,30 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 1-Д
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. 40 лет Победы, 6-В
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
754,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -255,70 грн
562,30 грн