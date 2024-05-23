БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6, серый эластичный, №1 - Одесса (410286) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека tas
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
В других городах:
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Подорожник
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Херсон, ул. Лавренева, 12
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Аптека оптовых цен
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Измаил, просп. Мира, 7
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Смолино, ул. Казакова, 17-Д
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 38
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11