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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6, серый эластичный, №1 - Одесса (410286) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -121,90 грн
602,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
754,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 122
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
755,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Смолино, ул. Казакова, 17-Д
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 38
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
763,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
755,00 грн