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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6, серый эластичный, №1 - Киев (410286) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
757,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
758,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
560,00
Экономия: -16,80 грн
543,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
755,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
756,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
393,80
Экономия: -11,81 грн
381,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
763,47 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -215,90 грн
602,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Всего: упаковка (5)
818,00
Экономия: -215,90 грн
602,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
676,20
Экономия: -20,29 грн
655,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
393,75
Экономия: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Всего: упаковка (1)
755,00 грн