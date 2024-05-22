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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6, серый эластичный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (410286) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (9)
818,00
Экономия: -215,90 грн
602,10 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -121,90 грн
602,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
506,86 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
760,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
754,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -215,90 грн
602,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (5)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (2)
724,00
Экономия: -121,90 грн
602,10 грн