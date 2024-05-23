БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5, серый эластичный, №1 - Запорожье (407840) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 109
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Всего: упаковка (2)
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
В других городах:
1 социальна аптека
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Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Подорожник
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Вольнянск, ул. Бочарова, 15
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Марганец, ул. Киевская, 174
Аптека
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Днепр, просп. Героев, 11-Б
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Никополь, ул. Усова, 47-А
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Никополь, просп. Трубников, 15
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Днепр, ул. Ближняя, 31
Аптека социальных цен
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Днепр, ул. Ближняя, 31
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 54
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Каменское, ул. 40 лет Победы, 6-В
Подорожник
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Каменское, бульв. Строителей, 1-Д
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Каменское, бульв. Строителей, 41-А
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Подорожник
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Апостолово, ул. Центральная, 57