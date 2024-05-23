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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5, серый эластичный, №1 - Запорожье (407840) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -233,40 грн
584,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (5)
818,00
Экономия: -233,40 грн
584,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
724,00
Экономия: -139,40 грн
584,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 54
Всего: упаковка (2)
818,00
Экономия: -233,40 грн
584,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. 40 лет Победы, 6-В
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 1-Д
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (5)
724,00
Экономия: -139,40 грн
584,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
Всего: упаковка (1)
755,00 грн