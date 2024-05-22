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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5, серый эластичный, №1 - Киев (407840) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
762,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
761,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
755,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
507,55
Экономия: -15,23 грн
492,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
676,20
Экономия: -20,29 грн
655,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
560,00
Экономия: -16,80 грн
543,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
762,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
762,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
758,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
761,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -243,60 грн
574,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -243,60 грн
574,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (2)
755,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 35
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн