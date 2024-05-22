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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5, серый эластичный, №1 - Харьков (407840) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
758,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
762,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
760,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
757,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
755,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
759,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
760,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
756,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
754,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
762,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
757,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
757,41 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
755,00 грн