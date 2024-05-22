БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5, серый эластичный, №1 - Харьков (407840) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 15 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Харьков, пл. Свободы, 8
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, ул. Космическая, 25
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Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Подорожник
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Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Аптека бам
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
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Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Подорожник
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Ахтырка, ул. Левченко, 21
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Подорожник
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Котельва, ул. Мира, 1-Б