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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 5 эластичный, №1 - Киев (263935) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
594,45 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
614,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
448,60 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 88
Всего: упаковка (1)
705,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (3)
716,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (6)
621,42 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
716,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
715,17 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (1)
591,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (3)
630,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
705,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 34 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
617,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 34 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Рудки, ул. Самборская, 6
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
705,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 34 мин
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
594,15 грн