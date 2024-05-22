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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 4 эластичный, №1 - Львов (263934) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
617,50 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (3)
630,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (3)
630,50 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 27 мин
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
604,50 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Городок, ул. Коцюбинского, 18
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Дрогобыч, ул. Самборская, 78
Всего: упаковка (1)
598,10 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 27 мин
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 27 мин
Сколе, ул. Ушневича Олега Героя, 29
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
532,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
680,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
680,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
679,80 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
495,00 грн
Фармсвит здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
Всего: упаковка (2)
583,25 грн