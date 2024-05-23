БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 3 эластичный, №1 - Одесса (263933) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
В других городах:
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
D.s.
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Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
D.s.
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
D.s.
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Всего: упаковка (2)
Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Социальная аптека
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Волочиск, ул. Независимости, 17
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 16-А
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
D.s.
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Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
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Закрыто Открывается в 05:00
Сколе, ул. Ушневича Олега Героя, 29
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Виноградов, ул. Мира, 71
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Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
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Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
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Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
D.s.
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Всего: упаковка (1)
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Свалява, ул. Киевская, 8/1